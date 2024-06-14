انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مطعم في العمرانية

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية بمعاينة حريق نشب داخل مطعم بشارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية، ورفع آثار الحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

المطبخ احترق

وتبين من خلال المعاينة الأولية أن الحريق التهم مطبخ المطعم والذى اندلعت منه النيران، وأنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

حريق مطعم بشارع مستشفى الصدر

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مطعم بشارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية غرب المحافظة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.