"حرارة الجو السبب".. المعمل الجنائي يفحص قطار تصاعدت منه أدخنة بأبو النمرس

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول تصاعد أدخنة من قطار متجه إلى الصعيد بالقرب من قرية المنوات التابعة لمركز أبو النمرس، وكلفت المعمل الجنائي ولجنة فنية وهندسية بفحص القطار لمعرفة سبب صعود الأدخنة منه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة .

الحرارة سخنت القطار

أفادت التحريات أن السبب فى تصاعد الأدخنة من القطار ، هو ارتفاع في درجات حرارة الجو المحيط بالقطار، أدى إلى تسخين الجرار والجسم الصلب للقطار مما أدى إلى تصاعد الأدخنة منه، وقد استأنفت رحلته بعد إيقافه وفحصه، والتأكد من عدم وجود خطورة فى سيره.

القطار دخن

البداية بتلقي الادارة العامة لمباحث الجيزة، اخطار من غرفة عمليات شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من قطار أثناء سيرة بالقرب من قرية المناوات بدائرة المركز، وانتقلت قوة أمنية بالتنسيق من الإدارة العامة للحماية المدنية، إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، أن تصاعد أدخنة القطار المتجه إلى الصعيد بقرية المنوات، جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة دون وقوع إصابات واستأنف القطار رحلته.

تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.