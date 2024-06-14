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الجمعة 14 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قيادي بحماس: لا أحد يعلم مصير الأسرى الإسرائيليين في غزة

غزة
غزة
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قال مسؤول كبير في حركة حماس بلبنان في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» إن أحداً لا يعلم مصير 120 محتجزاً إسرائيلياً لا يزالون بقبضة الحركة في قطاع غزة.

ويمثل مصير هؤلاء عنصراً أساسياً في أي صفقة محتملة للتبادل مع إسرائيل؛ إذ تطالب «حماس» بضمانات بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.

وأبلغ أسامة حمدان ممثل «حماس» في لبنان شبكة «سي إن إن» أن العرض الأخير للصفقة «لم يكن على مستوى طلبات الحركة لإنهاء الحرب»، حسب وكالة أنباء العالم العربي.

ووصف حمدان العرض بأنه «خطة إسرائيلية كان الرئيس الأميركي جو بايدن أول من تحدث عنها علناً، الشهر الماضي».

وقال حمدان إن «حماس»، «تحتاج إلى موقف واضح من إسرائيل للقبول بوقف لإطلاق النار وانسحاب كامل من غزة والسماح للفلسطينيين بتقرير مصيرهم بأنفسهم».

وأضاف: «نحن مستعدون لمناقشة أي صفقة عادلة لتبادل السجناء».

 

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