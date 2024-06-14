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الجمعة 14 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الجمعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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انسياب مروري وانتظام في حركة سير السيارات شهدتها الشوارع  الرئيسية بتفرعاتها الجانبية والميادين الكبرى، بمحافظتي القاهرة والجيزة، منذ  الساعات الأولى وحتى صباح اليوم الجمعة، في حين كثفت الخدمات الامنية والمرورية من تواجدها، وسط انتشار مكثف للدوريات الأمنية على كافة المحاور،  تحسبًا لحدوث تكدسات مرورية قبيل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وانتظمت حركة سير السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وظهرت حالة من السيولة المرورية وانتظام في  حركة سير السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الجمعة