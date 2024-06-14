90 دقيقة رعب.. القصة الكاملة لحريق الزرايب في البراجيل

حريق هائل شب فجر اليوم الجمعة، في عشش ومخلفات وأماكن جمع القمامة بمنطقة الزرايب بالبراجيل، مما ساعد النيران على الانتشار بسرعة البرق وهرول رجال الحماية المدنية بالجيزة لموقع الحريق وظلوا لما يقرب من 90 دقيقة يحاولون السيطرة على النيران التي امتدت للمكان بالكامل، حتى تمكنوا مع صباح اليوم من السيطرة على النيران وإخمادها.

الخسائر

تجري الأجهزة الأمنية عملية حصر للخسائر عقب تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران، ويشير الفحص المبدئي عن نفوق أعداد كبيرة من الخنازير والمواشي، جراء الحريق.

الإصابات

انتشر الحريق بسرعة كبيرة أثناء نوم سكان منطقة الزرايب، مما أدى لاختناق ما يقرب من 15 شخصا، بسبب تصاعد الأدخنة بكثافة كبيرة، ونقلت عربات الإسعاف المصابين إلى المستشفى العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

انتقل رجال الحماية المدنية خلال دقائق لموقع الحريق لإخماده وكافحوا النيران لمدة 90 دقيقة وأكثر حتي نجحوا في السيطرة على النيران وإخمادها.

وتجري مباحث قسم شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة، تحريات مكثفة، ومناقشة لشهود العيان، لكشف ملابسات الحريق وأسبابه، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.