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الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 يونيو 2024

أسعار الذهب فى الصاغة
أسعار الذهب فى الصاغة
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استقر سعر الذهب  في الأسواق المصرية مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة  بالتزامن مع اقتراب عيد الاضحي المبارك.
وسجل سعر عيار 21 نحو 3090 جنيها للبيع و313020 جنيه للشراء وعيار 24 حوالي 3551 جنيها للبيع و3562 جنيها للشراء وأوقية الذهب نحو 2293 دولارا للبيع و2294 دولارا للشراء.
سجل سعر عيار 18 نحو 2658 جنيها للبيع و2671 جنايه للشراء وعيار 14 نحو 2065 جنيها للبيع و2072 جنيها للشراء والجنيه الذهب نحو 24.72 ألف جنيه للبيع و24.80 ألف جنيه للشراء

اسعار الذهب في الصاغة اليوم اقتراب عيد الأضحي الجنيه الذهب الاسواق المصرية