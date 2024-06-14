مدفعية الجيش الإسرائيلي تستهدف أطراف بلدة شبعا جنوبي لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية،اليوم الجمعة، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي نفذت قصفا على أطراف بلدة شبعا جنوبي لبنان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي هجوم جوي على مبنى ما بين بلدتي جناتا ودير قانون النهر جنوبي لبنان، ونتج عن تلك الاستهداف استشهاد سيدتين وعدد كبير من الجرحى في صفوف المدنيين.

أكدت مصادر طبية لبنانية بوصول شهيدة وعشرات الإصابات إلى مستشفيات محيطة بمكان الحادث، وأوضحت أن المصابين بينهم عدد من الاطفال جراء الغارة الإسرائيلية.

وأضاف إعلام لبناني، أن المنزل المستهدف في قصف جناتا كان مأهولا وعملية رفع الأنقاض مستمرة، وأن مصابو القصف الإسرائيلي جميعهم من المدنيين.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو التابع له هاجم مبنى في جناتا في صور ردًا على هجمات حزب الله.