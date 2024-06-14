غيابات الأهلي أمام فاركو.. «الأحمر» يفقد خدمات 11 لاعبًا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فاركو، اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة 11 لمسابقة الدوري الممتاز.

وتشهد قائمة الأهلي غياب عدد كبير من اللاعبين سواء للإصابات أو أسباب فنية.

غيابات الأهلي أمام فاركو

ضمت قائمة غيابات الأهلي في مباراة فاركو كلًا من: وسام أبو علي وأكرم توفيق وبيرسي تاو وعلي معلول ومصطفى مخلوف للإصابة، فيما خرج من القائمة محمد هاني بسبب احتفاله بزفافه أمس الأول الخميس، أما كريم نيدفيد وخالد عبد الفتاح وحمزة علاء ومحمد الضاوي كريستو وكريم الدبيس فقد جاء استبعادهم لأسباب فنية.



قائمة الأهلي أمام فاركو

ضم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي 21 لاعبًا لقائمة مباراة فاركو، واللاعبون هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد، محمود متولي، عمرو السولية، إمام عاشور، مروان عطية، آليو ديانج، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، حسين الشحات، رضا سليم، كريم فؤاد، أحمد نبيل كوكا، طاهر محمد طاهر، محمود عبد المنعم كهربا وموديست.



موعد مباراة الأهلى وفاركو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة فاركو في الدوري الممتاز المقرر لها السابعة من مساء الجمعة باستاد برج العرب في بطولة الدوري الممتاز وهي أول مباراة رسمية يخوضها الأهلي بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مؤخرًا على حساب الترجي التونسي