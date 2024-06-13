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الخميس 13 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تكريم أبطال فيلم رفعت عينى للسما بالكنيسة الإنجيلية بالمقطم

جانب من التكريم
جانب من التكريم
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نظمت الكنيسة الإنجيلية بالمقطم، بالتعاون مع المركز الإعلامي الإنجيلي سات ٧ ، حفل تكريم لفريق بـانوراما برشا عن فيلم "رفعت عيني للسما" الفائز بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلى فى مهرجان كان السينمائى وذلك  بمقر الكنيسة الإنجيلية بالمقطم.

شارك بالاحتفالية الدكتور القس عزت شاكر رئيس سنودس النيل الإنجيلى، القس نبيل صهيون رئيس مجمع القاهرة الإنجيى، القس نادي لبيب راعي الكنيسة الإنجيلية في المقطم، والدكتور القس ماجد كرم الامين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي ،القس أيمن سامي رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي،  وعدد من القساوس قيادات الكنيسة الإنجيلية ، وسنودس النيل الإنجيلي ، ورجال الدين الإسلامي، كما يشارك بالاحتفالية كبار الفنانين والمخرجين ورجال الفكر والثقافة والاعلام.

 

الدكتور القس عزت شاكر رئيس سنودس النيل الإنجيلي القس نادي لبيب راعي الكنيسة جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي حفل تكريم رفعت عيني للسما رئيس سنودس النيل الإنجيلي