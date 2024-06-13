للمزارعين.. توصيات مهمة للحفاظ على المحاصيل خلال الموجة الحارة

قدم الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عدد من التوصيات للمزارعين للحفاظ على المحاصيل في ظل الموجة الحارة التي تشهدها البلاد.

كانت التوصيات كالتالي:

* بصفة عامة ولكل المحاصيل .. العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه ولابد اولا من ضمان وجود رطوبة ارضية كافية النبات، يعني اجراء رية مع قصر الفترة بين الريات وعلى ان يكون الري "فقط" في الصباح الباكر والابتعاد تماماً على الري وقت الظهيرة، حيث انه في وقت الظهيرة تقفل الثغور ويتوقف البخر نتح ويزيد البخر بالتالى يقل الامتصاص جدا بالتالى اى زيادة فى مستوى المياه حول الجذور سيؤدي الى نقص الاكسجين الذي يحتاجها النبات اثناء الحرارة العالية، والاستثناء الوحيد هو الري بالطاقة الشمسية.

* بداية من السبت يتم اجراء عمليات التحجيم في أشجار الفاكهة خاصة المانجو والزيتون والنخيل والموالح وباقي المتساقطات بسبب زيادة تنفس الظلام وزيادة معدلات الهدم وتتكون مركبات التحجيم من ( مركبات البوتاسيوم + سيتوكينين منخفض التركيز بالتبادل مع مركبات الكالسيوم ) .

* المحاصيل الصيفية ( الذرة – القطن – السمسم – الصويا – الفول السوداني – الأرز ) تكثيف اضافة الفسفور ( حامض فسفورية او غيره) هام جدا لهذه المحاصيل مع تقريب فترات الري .

مع مكافحة دودة الحشد على الذرة والتى تعد هي أهم آفة على الاطلاق على الذرة حالياً، ولا يجب ابدا انها تعمل جيل كامل على الذرة في حقلك (( المبيدات المناسبة للفدان (مبيد فانتي 240 سم – ابيزو 60 جم - جولد بين 300 جم – سبيدو 80 جم – كوراجن 60 سم )).

مع المعاملة الموضعية في المناطق شديدة الإصابة المنعزلة يعني بنظام تملى بلعوم العود بالمبيدات .

وكنصيحة عامة وهامة.. التأكيد على الـ 7 لاءات ويجب الالتزام تحت أي بند



1** لا تروي اثناء الظهيرة الا بشروط

2** لا تحتك باشعة الشمس لفترة طويلة في الظهيرة..

3** لا ترش مبيدات جهازية اثناء الموجة

4** لا تعفر بالكبريت الزراعي.

5** لا ترش إلا بحساب .

6** لا تخلط إلا بتوصية .

7** لا تخرج الا لضرورة اثناء النهار .