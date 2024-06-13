مصر تستغل مواردها من رياح وشمس وهيدروجين.. والحكومة تقدم تسهيلات لجذب استثمارات الطاقة المتجددة



تتمتع مصر بمزايا نسبية من حيث الأراضي المتاحة التى تصلح لمشروعات الطاقه الجديده والمتجددة من " رياح وشمس وهيدروجين " والتي تعتبر ضرورية لإنتاج كمية هائلة من الكهرباء من مصادر متجددة كما يتيح الموقع الجغرافي لمصر تصدير الطاقة الخضراء إلى أوروبا خاصة أن الدولة تتطلع إلى زيادة تعزيز ورفع كفاءة شبكتها الوطنية حيث إن مصر لديها برنامج طموح للنهوض بقطاع الكهرباء في مختلف المجالات وفي مقدمتها الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال بما يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستمرار في تقليل انبعاثات الكربون بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة في مصر للحصول على ما يصل إلى 42 في المائة من مزيج الطاقة لدينا من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 مع استكمال استراتيجية المناخ الوطنية 2050 لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

استثمارات القطاع الخاص

فيما أفسحت الحكومة المصرية المجال أمام القطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي وذلك من خلال تقديم العديد من الحوافز للمستثمرين أبرزها التعرفة التفضيلية حيث يتم شراء الكهرباء المنتجة من مشروعات طاقة الرياح من قبل الحكومة بسعر أعلى من سعر الكهرباء المنتج من الوقود الأحفور والإعفاءات الضريبية إذ تحصل مشروعات الطاقة المتجددة على إعفاءات ضريبية، حيث يبلغ معدل ضريبة القيمة المضافة لتلك المشروعات 5% بدلا من 14% كما أن الحكومة توفر ضمانات لشراء الكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة، مما يقلل من المخاطر للمستثمرين.

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محطه رياح خليح السويس

قامت " البوابه نيوز" خلال جوله تفقديه بمحطه رياح خليج السويس على ساحل البحر الاحمر حيث تتمتع مصر بموقع جغرافي متميز يجعلها من أفضل الدول في العالم لمشروعات طاقة الرياح فوفقا لأطلس الرياح في مصر تتمتع البلاد بموارد وفيرة من الرياح خاصة في منطقة خليج السويس والتي تعد واحدة من أفضل المواقع في العالم لاستخدام طاقة الرياح نظرا لسرعات الرياح العالية والثابتة التي تصل إلى ما بين 8 و10 أمتار في الثانية في المتوسط على ارتفاع 100 متر فضلا عن مناطق واعدة شرق وغرب النيل في بني سويف والمنيا وواحة الخارجة توفر سرعات رياح تتراوح ما بين 5 و8 أمتار في الثانية مما يجعلها مناسبة لتوليد الكهرباء من الرياح. بدء العمل فى محطه رياح خليج السويس مايو 2021 وانتهى العمل به فى ديسمبر 2023 وتم العمل على مدى مليون و700 الف ساعة .

ويعتبر مشروع محطه رياح خليج السويس قدره 252 ميجا وات باستثمارات تصل إلى 250 مليون يورو نموذجا للتعاون المثمر بين الحكومه المصريه ومؤسسات التمويل الدوليه خاصه في مجال الطاقه الجديده والمتجدده من خلال توفير التمويل الميسر للمشروعات الخضراء .

المشروع يضيف قدرة 252 ميجاوات الي قدرات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء مما سيساهم بإنتاج طاقة كهربائية تقدر بحوالي 1200 جيجاوات ساعة سنويا وتوفير استهلاك اكثر من 200 ألف طن من الوقود الأحفوري سنويا ، وبالتالي تقليل حوالي نصف مليون طن من انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون سنويا وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على الالتزام بتوصيات موتمر المناخ لمواجهة التغيرات المناخية و الحفاظ على البيئة وتصل شدة الرياح بمحطة جبل الزيت بخليج السويس ونظام التشغيل داخل توربينات الرياح بالمحطة قدرة كل توربية بها إلى 3.5 ميجا وات بإجمالى 70 توربية.

تحديث استراتيجية الطاقة ومزارع الرياح

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده أنه يجري حاليا تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التي تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة كما أنه تم استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم واستبدال تلك القدرات المخططة بأخرى من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر .

انه من المتوقع بحلول عام 2040 سيتم خلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل نسبة عالية منها لذوي المهارات العالية ومع التدريب المناسب، فإن العديد من هذه الوظائف سوف تستقبلها القوى العاملة المحلية.

وأشار "شاكر" إلى توقيع 4 مذكرات تفاهم مع شركات محلية وعالمية في مجال مشاريع طاقة الرياح لدخول المواقع وإجراء القياسات والدراسات المطلوبة من أجل إضافة 28 جيجاوات من طاقة الرياح على أساس سعر تنافسي 2.4 سنت دولار لشراء الكيلووات ساعة.

وأن مصر غنية بالموارد الطبيعية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية تمتلك مصر القدرة على توليد ما يقرب من 350 جيجاوات من الرياح و650 جيجاوات من الطاقة الشمسية وحتى الآن تم تخصيص أكثر من 40 ألف كيلومتر مربع لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد ما يصل إلى 150 جيجاوات من الطاقه الشمسية و120 جيجاوات من مزارع الرياح.

وأن الطاقة المتجددة في مصر لديها القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأن الكيانات المصرية الوطنية تلعب دورا حيويا في إيجاد بيئة داعمة للاستثمار ذات مخاطر منخفضة وتفاعلية عالية مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية .

الاعتماد على الطاقة المتجددة

أكد الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقه الجديده والمتجدده إن هناك خطة مرجعية تستهدف الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 50% بحلول عام 2040 من إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء بإجمالى قدرات تصل إلى 142 الف ميجا وات وفيما يتعلق بما يسمى بالخطة الخضراء تستهدف الدولة الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 57% بحلول 2040 بقدرة 159 ألف ميجا وات

تخصص الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ما يقرب من 30 مليار دولار لدمج القدرات المتوقع إضافتها خلال السنوات المقبلة من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بقدرة 126 الف ميجا وات على الشبكة القومية للكهرباء فى إطار خطة الدولة للتوسع فى تنويع مصادر الطاقة وخفض نسبة الاعتماد على الغاز الطبيعى فى إنتاج الكهرباء.

وأن وزارة الكهرباء حريصة على فتح المجال للقطاع الخاص للتوسع فى الاستثمارات على أرض مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وانتاج الهيدروجين الأخضركاشفا أن توجيهات القيادة السياسية هو تقديم كل سبل الدعم للمستثمر المحلى والأجنبى لتشجيعهم على الاستثمار فى مصر بالإضافة إلى إتاحة الفرص لهم لإنشاء محطات بشكل أكبر بدون منافسة من الجانب الحكومى و فى نفس الوقت تخفيف الأعباء المالية عن الدولة.

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الطيور المهاجرة

أكد رئيس هيئة الطاقه الجديده والمتجدده على احترام مصر الاتفاقيات الدولية البيئية ومنها حماية الطيور المهاجرة، واستكمال دورة حياتهم دون تعريضهم لأي اضرار.

أن هناك استعدادت تقوم بها الهيئة لحماية تلك الطيور لتجنب اصطدامها بتوربينات الرياح الموجودة بمحطات انتاج الكهرباء من الرياح وذلك من خلال فريق استشاري متخصص تحت إشراف جهاز شئون البيئة والمشروع القومي لصون الطيور المهاجرة، لمتابعة اسراب الطيور خلال فصلي الربيع والخريف.

وأنه يتم رصد اسراب الطيور المهاجرة قبل حدود محطات الرياح بحوالي 12 كيلو متر تقريبا ويتم تحديد المسار بكل دقة حتي يتم تحديد التوربينات التي سيتم ايقافها والتي تختلف بحسب المسار وتتفاوت أعدادها لتجنب اصطدام الطيور بالتوربينات وتختلف مدة التوقف بحسب حجم أسراب الطيور والتي في العادة لا تزيد عن دقائق معدودة.

أن المحطة تحتوى على منظومة مراقبة الطيور المهاجرة من خلال الرادار ليتم وقف التوربينات عند مرورها و اعادة تشغيلها بعد المرور و هى منظومة تستخدم لأول مرة في العالم و تعد الاحدث و التى ساهمت فى الحفاظ على الطيور المهاجرة التى مرت بمنطقة خليج السويس الاسبوع الماضي و لم تحدث اى حوادث للطيور مما يظهر التزام مصر الكامل بمعايير الحفاظ على البيئة.

ولايهمل المشروع الطيور المهاجرة التي تعبر المنطقة الأوسع للمشروع على طول ساحل البحر الأحمر في الفترة من أغسطس إلى نوفمبر ومن فبراير إلى مايو ومن خلال ما يسمى بمنهجية الإغلاق عند الطلب حيث يقوم مراقبو الطيور بمراقبة محيط مزرعة الرياح باستخدام التلسكوبات والمنظار وأثناء مراقبة أسراب الطيور يقومون بإعطاء الأوامر لمشغلي محطات طاقة الرياح لإغلاق توربينات الرياح المعنية من أجل حماية الطيور من الاصطدام بشفرات توربينات الرياح الدوارة

“علي هامش افتتاح محطه خليج السويس قدره 252 ميجا وات ”



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سفراء العالم: شدة الرياح بخليج السويس تمثل الامان لنا لتوفير طاقة خضراء

دائما الدوله المصريه تنظر بنجاح الي الاماكن التى تصلح للاستثمار في الطاقات المتجدده الا ان وقع ثقب عينها علي مناطق خليج السويس وطريق الجلاله فلا يوجد افضل من هذا المكان للآستثمار في مجالات الطاقه المتجدده هذه العبارات اتفق عليها سفراء فرنسا والدنمارك وألمانيا ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر خلال افتتاح المحطه بحضور وزير الكهرباء

وتتمتع مصر بإمكانيات توهلها بأن تكون مصدر للطاقة الخضراء لمواجهة التغيرات المناخيةو قدرتها على استيعاب عدد من محطات الطاقة الجديدة و المتجددة التى ستصبح مصدر امان لتوفير الطاقة لاوروبا هذا الأمر الذى جعل الاتحاد الاوروبي بمصر يخصص مليارات من اليورو لضخها سواء كاستثمارات أو منح

وأكد كريستين بيرجر رئيس بعثه الاتحاد الاوربي بمصر أن مصر تمتلك الشمس والرياح والارض والإراده السياسيه الناجحه فلا يوجد مثيل لها لديه هذه العناصر المتكامله حيث أن مصر حاليا تلعب دورا هاما و داعما لتأمين توفير الطاقة الخضراء النظيفة لاوروبا وتتمتع بالعناصر التى تجعلها مركز عالمى للطاقة .

واكد اريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة أن بلاده مستمرة فى دعم مصر لاستكمال خطتها للتوسع فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة واستراتيجية الطاقة 2030 وأضاف أنه شعر بالدهشة عندما وجد رياح شديد خلال زيارته لموقع محطة رياح جبل الزيتلافتا إلى أن الخبراء أكدوا له أن هذه الرياح الشديدة هى من جعلت مصر جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقالت سفيرة الدنمارك بالقاهرة أن بلادها لا تحب الأفكار فقط ولكنها تفضل وتدعم التبادلات التجارية التى تدعم الاستثمارات وأن شدة الرياح بخليج السويس يجعلهم يقدروا أهمية مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر التى تمثل مصدر الامان لهم للحصول على طاقة نظيفة فى ظل تغيرات مناخية مذهلة.

وأشاد فرانك هارتمان سفير جمهوريه المانيا الاتحاديه أن بلاده تعمل مع مصر لبدء إنتاج الهيدروجين الاخضر وأنه تم تخصيص ربع مليار يورو لتسريع التحول للطاقة الخضراء واحترام البيئة موكدا أن الاستراتيجية مصر 2030 للطاقه ناجحة ويجب الوقوف بجانب ودعمها

أحمد حزيم : مصر تستهدف 150 مليار دولار عائدات للطاقة الخضراء خلال 20 عاما

فيما اشار الدكتور أحمد حزيم استاذ في كليه الهندسة جامعه القاهره الى وضع مصر قضية تغير المناخ في مقدمة جهودها نظرًا لموقعها في قلب أكثر مناطق العالم تأثرًا بتغير المناخ

مضيفا : من هنا نستطيع أن ننظر الي مشروعات الدوله في قطاعات " الاستدامه والاقتصاد الآخضر " وهم طاقه الرياح والطاقه الشمسيه وتحليه المياه والهيدروجين الاخضر وهذه القطاعات تعتبر مهمه جدا لأستدامه أي اقتصاد لقدرته علي التنافس وتحقيق استثمارات مباشرة في تلك القطاعات بمبلغ 150 مليار دولار خلال عشرين عاما القادمة . .

واوضح : قدراتنا التصنيعية الحالية تتراوح ما بين 10 ل 30 % من التصنيع المحلي وهذا الرقم يعتبر صغير وحاليا نحاول ان نقدم حلول لوصول الصناعات المحليه الى 60% وفي ظل النجاحات التي تقوم مصر بها الان نسعي ان يكون للتصنيع المحلي النسبه الاكبر في العمل وعلي سبيل المثال اللي بيبني نظام الهيدروجين الاخضر وهو بيني يقدر ياخد مكونات السوق المحلي او اجزاء من نظام السوق المحلي حاليا نقدر نوفي اجزاء صغيره من 10 ل 30% ولكن مع التصليحات التشريعيه والحوافز وبعض التنسيق بين الجهات الحكوميه المختلفه ممكن نقوم بتشجيع عمليه التصنيع المحلي عشان نستفيد من الآسواق وحاليا الانظمه دي في مصر هتركب في مناطق مختلفه وتحليه المياه في الاساس هتكون علي ساحل البحر المتوسط والبحر الآحمر وقناه السويس وسيناء وممكن عمليه التصنيع تكون في منطقه قناه السويس علي سبيل المثال المنطقه الاقتصاديه واستثمارات الطاقه الهيدروجين الاخضر اغلبيتها داخله في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس فطبيعي ان حصل تصنيع يكون قريب

فيما اشاد استاذ كلية الهندسة بمشروعات الطاقة المتجددة من الرياح نظرا لقدرتها على جذب أستثمارات كبيره واضافة 10 جيجا وات خلال العشر سنين القادمين .

واختتم قائلا : تصنع مصر بكفاءة ابراج الرياح وبعض مدخلات تلك الصناعة والان تتحرك الدولة لتصنيع الريش والمحركات لخلق الطاقه وهذا تكلفه كبيره تزيد عن 25% عن تكلفه النظام ويجب تصنيعها محليا لان في دول السعوديه والامارات والمغرب لديهم تجارب جيده لخلق التصنيع المحلي عبر تشجيع الدول الرائدة في الصناعة الى نقلها مصر لثقل الخبرة المصرية وتوفير العملة الصعبة والتصدير .



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