ضخ كميات لحوم مجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بأحياء الإسماعيلية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية الاستعدادات الأخيرة للمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك للعام الهجري ١٤٤٥؛ من أجل التيسير على المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستعداد الكامل لكافة المحافظات لاستقبال عيد الأضحى وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للتأكد من اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة.

أعلن محافظ الإسماعيلية عن رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة المديريات الخدمية من مديرية التموين والصحة والطب البيطري وهيئة الإسعاف ومرفق المياه وقطاع الكهرباء، وذلك من خلال غرفة عمليات المحافظة والتي تعمل على مدار ٢٤ ساعة.

وأكد الاستعداد بشكل دائم بكافة المراكز الطبية والمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة والتأكد من توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال إلى جانب التواجد المستمر للكوادر الطبية وأطقم التمريض خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأشار "بشارة" إلى استعداد المجازر الحكومية بالمحافظة لموسم الذبح خلال عيد الأضحى المبارك للعام الهجري ١٤٤٥ والتي يبلغ عددها ٦ مجازر حكومية (مجزر الإسماعيلية الألي بأبو خليفة –مجزر القصاصين –مجزر أبوصوير –مجزر فايد –نقطة ذبيح فنارة –المجزر الألي العسكري) بالإضافة إلى مجزر خاص بأبوصوير، وجميع المجازر تخضع لإشراف مديرية الطب البيطري.

واوضح أنه تم تزويد جميع المجازر بأطباء بجانب الكوادر العاملة؛ وذلك لاستيعاب أية زيادة في أعداد الذبائح.مشيرا الى أنه تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لاستكمال النواقص في المهمات والأدوات للمجازر من بلنكات رفع اللحوم، وإضاءة كافية للعمل في فترات أول النهار، وأدوات النظافة والمطهرات، وسائل رفع المخلفات والفرت، المادة السرية الملونة، استكمال إصلاح موازين الحيوانات الحية، توفير عمالة إضافية للنظافة العامة بالمجازر وحولها.

كما شدد المحافظ على فتح المجازر الحكومية أمام المواطنين بدائرة المحافظة يوم العيد لذبح الأضاحي وتوقيع الكشف الطبي عليها مع إعفائهم من الرسوم المحصلة بالمجازر.

وحفاظًا على الصحة العامة وصحة المواطنين وسلامة اللحوم المعروضة، تم التنسيق مع مديرية التموين لتكثيف حملات التفتيش والمرور على منافذ ومحال بيع اللحوم وجميع الثلاجات والأسواق بالمحافظة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفيما يخص شوادر بيع حيوانات الأضاحي الحية تم الاتفاق أن يتم الإشراف عليها يوم الذبح فقط حيث يتم الكشف على الحيوان الحي والذبح داخل نقاط الذبيح المنتشرة بالمحافظة وعددهم ٤١ نقطة ذبيح بالمدينة (٥ نقطة ذبيح بحي أول، وعدد ٢٢ نقطة ذبيح بحي ثان، وعدد ١٣ نقطة ذبيح بحي ثالث) وتحت إشراف طبي كامل كما تم تحديد طبيب بيطري لكل نقطة ذبيح بالمحافظة وكذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء الثلاثة لرفع المخلفات دوريًا أولًا بأول.

وأشار المحافظ إلى ضرورة تأمين ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على حياة المواطنين بالإضافة إلى تواجد كافة الخدمات المرورية لضمان الحفاظ على السيولة المرورية خلال شعائر صلاة العيد.

ووجَّه بشارة رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة للمحافظة بضرورة رفع القمامة والمخلفات أولا بأول فى الحدائق والمتنزهات العامة والميادين؛ حفاظًا على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.

كما وجَّه باتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة الشواطئ والأندية التابعة للمحافظة مع تواجد فرق الإنقاذ بالشواطئ؛ حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

من جانبه أكد الدكتور حامد الأقنص مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة أن المديرية متمثلة في الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر تقوم بالتفتيش على منافذ بيع اللحوم التابعة للمحافظة والتي تقوم ببيع اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين؛ للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أن مديرية الطب البيطري تقوم بتزويد المستشفيات، والنوادي، ومراكز رعاية الشباب، ودور المسنين ودار الأيتام بأطباء متواجدين للكشف على المنتجات الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة لهم.

وصرح أحمد منصور مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أنه تم ضخ كميات من اللحوم المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بأحياء المحافظة الثلاثة للبيع بأسعار مخفضة؛ وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وقال : تم توفير مخزون كافي بالمحافظة من الدقيق بالمستودعات والدقيق المدعم للمخابز هذا إلى جانب زيادة كميات أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري وتوفير المواد البترولية بمحطات الوقود بكميات كافية موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بضرورة متابعة المواقف والسرفيس والتأكد من تطبيق تعريفة الركوب المقررة بالمحافظة وعدم المغالاة فيها؛ مراعاة للمواطن البسيط.