"كابيتانو مصر" يواصل تسويق لاعبيه في أندية الدوري

فى ضوء توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وذلك نحو تسويق لاعبى المشروع القومى كابيتانو مصر أحد مشروعات وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تم عقد المؤتمر الصحفى لانتقال لاعبى المشروع القومى كابيتانو مصر إلى نادى زد اف سى، وهم: اللاعب أحمد أشرف مواليد ٢٠٠٩ مهاجم من محافظة المنوفية، واللاعب محمد هانى مواليد ٢٠٠٩ إبن صعيد مصر محافظة قنا ظهير أيسر.

أكد وزير الرياضة أن مشروع كابيتانو مصر هو مبادرة رائدة تحظي برعاية ودعم فخامة السيد رئيس الجمهورية وتهدف لتشجيع ودعم المواهب الكروية الواعدة في مصر، معربًا عن عن تفاؤله الكبير وثقته فى أن هذا المشروع سيكون نقلة نوعية فى عملية اكتشاف المواهب الكروية فى مصر.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى حجم المجهود المبذول من قبل جميع القائمين على تنفيذ المشروع، ومشاركة عدد كبير من نجوم كرة القدم بالمشروع مما يساهم فى تحفيز النشء المشاركين ، واختيار أفضل العناصر كنواة لنجوم المستقبل وتسويقهم للأندية.

جاء المؤتمر بحضور الدكتور محمود سعد المدير الفنى للمشروع، الكابتن محسن عبد المسيح عضو اللجنة الفنية، الدكتور أحمد عبد الله المدير التنفيذى لنادى زد اف سى، الكابتن حمادة صدقى رئيس قطاع الناشئين بنادى زد اف سى، ولفيف من المعنيين بوزارة الشباب والرياضة.

جدير بالذكر أن مشروع القومي كابيتانو مصر قد قام بتسويق لاعبين إلي نادي الإسماعيلي مؤخراً، والآن إلي نادى زد كمرحلة أولى، وهناك لاعبين آخرين سوف يتم انضمامهم إلى نادى زد اف سى. وان هناك اندية أخرى سوف يتم إجراء تعاقدات معها قريباً.