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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة القبطية في قبرص تهنئ السفارة المصرية بعيد الأضحى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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زار الراهب القس إيرينيئوس البراموسي النائب البابوي لدولة قبرص، مقر السفارة المصرية في العاصمة القبرصية نيقوسيا، مع وفد كنسي، للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك

 كان في استقبال البراموسي السفير عمرو حمزة سفير مصر بقبرص، والمستشار محمد شاهين نائب السفير، ومن أعضاء السفارة القنصل كمال الدين صلاح، والمستشارة رانيا عبد العزيز.

ضم الوفد الكنسي الآباء الراهب القس إرميا آڤا مينا كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بنيقوسيا، والقس لوقا يوسف كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس البابا أثناسيوس الرسولي بليماسول، والراهب القس متاؤس البراموسي كاهن كنيسة الشهيد مار مينا بمنطقة كسيلوفاغو.

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