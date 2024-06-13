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الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. غارات صهيونية عنيفة على جنوب القطاع.. والاحتلال يتوغل في رفح

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 14 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

قمة السبع تناقش هدنة غزة ودعم أوكرانيا
الرئيس السيسي يؤدي فريضة الحج هذا العام
غارات صهيونية عنيفة على جنوب القطاع.. والاحتلال يتوغل في رفح
حماس تطالب بلينكن بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار بشكل دائم.. وتؤكد: التعديلات المقدمة لخطة بايدن ليست كبيرة
معارضون للحرب على القطاع يخربون منازل مرتبطة بمتحف بروكلين في نيويورك
تل أبيب تتهم الأمم المتحدة بـ "التشهير" بجيشها!
الصحة العالمية: 8 آلاف طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية
بسبب حقوق اللجوء.. محكمة أوروبية تغرم المجر 200 مليون يورو
ماكرون يعلن إطلاق سراح رهينة فرنسي من إيران

أوكرانيا السيسي رفح إسرائيل