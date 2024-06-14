يورو 2024.. بطولة الفرصة الأخيرة

يورو 2024.. قد تحمل النسخة السابعة عشرة من أمم أوروبا، الوداع الأخير للعديد من النجوم العالميين، على رأسهم كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال وفريق النصر السعودي، بعدما قارب عمره من الأربعين عامًا.

كما تعد بطولة يورو 2024 الفرصة الأخيرة للمخضرم لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني، المتوج مؤخرًا ببطولة دورى أبطال أوروبا للمرة السادسة فى مسيرته الكروية مع الملكي، ليحلم مودريتش بتوديع كرة القدم ببطولة مع منتخب بلاده بعد اقترابه من عامه الـ39، لا سيما بعد الوصول إلى نهائيين قاريين مع منتخب كرواتيا وخسارة اللقب، هما: نهائى كأس العالم 2018، نهائى دورى الأمم الأوروبية فى نسخته الأخيرة.

ويودع مايسترو خط الوسط الألمانى توني كروس، كرة القدم نهائيًا بعد نهاية مشواره مع منتخب ألمانيا فى يورو 2024، حيث أعلن اعتزاله الساحرة المستديرة بشكل نهائى بعدما لعب آخر مباراة له مع فريقه ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند الألمانى فى نهائى دورى أبطال أوروبا.

يورو 2024

ونفس الحال مع أوليفييه جيرو، مهاجم ميلان الإيطالى والهداف التاريخى لمنتخب فرنسا، الذى يكتب مشهد النهاية فى هذه النسخة، التى تشهد وداعه الأخير فى رحلته الأوروبية، قبل الانضمام إلى لوس أنجلوس الأمريكى بداية من الموسم المقبل، ليقرر اعتزال اللعب الدولى مع المنتخب الفرنسى بعدما توج معه ببطولة كأس العالم 2018، ودورى الأمم الأوروبية 2021.

وأصبح من الصعب رؤية مانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ فى بطولة كأس أمم أوروبية جديدة، بعدما وصل إلى عامه الـ38، وفى ظل تذبذب مستواه مع تراجع نتائج فريقه الأخيرة فى الموسم المنقضي، ومع تقدمه فى السن بات قريبًا من الاعتزال الدولى على أقل تقدير.

ومن الأرجح أيضًا، أن تكون بطولة يورو 2024، آخر ظهور للمدافع البرتغالى بيبي صاحب الـ41 عامًا مع منتخب بلاده، بعد تقدمه وتراجع مستوى لياقته البدنية فى ظل وجود مدافعين يصارعونه على حجز مكان أساسى فى البطولة المقبلة.