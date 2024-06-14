يورو 2024| الكل يتغير.. ورونالدو ثابت

يدون أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، اسمه فى سجلات تاريخ بطولة كأس الأمم الأوروبية، بمشاركته للمرة السادسة فى البطولة القارية، ليحقق رقمًا قياسيًا فريدًا، صعب الوصول إليه فى المستقبل القريب، وذلك بعدما يوسع الفارق مع أقرب اللاعبين الذى شاركوا فى أكبر عدد من نسخ بطولات كأس الأمم الأوروبية إلى بطولتين، ليصبح رونالدو أكثر لاعب على مستوى القارة العجوز شارك فى نهائيات اليورو.

شارك رونالدو مع منتخب البرتغال فى بطولة اليورو نسخ: 2004، 2008، 2012، 2016، 2020، وبعد أيام قليلة يخوض يورو 2024، التى يعزز خلالها رقمه هدافًا تاريخيًا للبطولة برصيد 14 هدفًا والأكثر مشاركة فى عدد المباريات بواقع 25 مباراة، محققًا أكبر عدد من الانتصارات فى المباريات التى شارك بها برصيد 12 مباراة.

أرقام رونالدو القياسية

كما يعتبر رونالدو أكثر قائد لمنتخب مشاركة فى المباريات برصيد 16 مباراة، ويمتلك رقم أكثر اللاعبين مشاركة فى المباراة النهائية للبطولة، برصيد مباراتين خلال نسختى 2004 و2016، كما إنه اللاعب الوحيد الذى سجل على الأقل هدفًا واحدًا فى 5 نسخ للبطولة فى الفترة بين 2004 و2020.

وأثبت كريستيانو رونالدو أنه ثابت بالرغم أن منتخب بلاده يتغير مع اختلاف الأجيال التى توالت على منتخب البرتغال، حيث يدخل بطولة يورو 2024، وهو يبلغ من العمر 39 عامًا، ويضم منتخب بلاده عناصر مميزة تلعب فى أفضل فرق أوروبا، مثل: روبن دياز مدافع مانشستر سيتى الإنجليزي، وزميله الجناح الهجومى برناردو سيلفا، بجانب ثنائى برشلونة الإسباني: جواو فيليكس وجواو كانسيلو، ورافائيل لياو جناح ميلان الإيطالي.