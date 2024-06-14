ضربة بداية «يورو 2024».. منتخب ألمانيا يستهل مشواره بمواجهة إسكتلندا

تنطلق، اليوم الجمعة، الموافق 14 يونيو الجاري، منافسات بطولة يورو 2024، بمواجهة منتخب ألمانيا ضد إسكتلندا فى العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، فى مباراة افتتاح البطولة، التى تقام على الأراضي الألمانية خلال الفترة من 14 يونيو الجارى وتستمر حتى 14 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، وذلك للمرة الثالثة فى تاريخ ألمانيا.

تقام مباراة ألمانيا وإسكتلندا على ملعب أليانز أرينا معقل نادى بايرن ميونخ، حيث يستهل المنتخب الألماني مشواره في النسخة السابعة عشرة من كأس أمم أوروبا، بحثًا عن اللقب الرابع في تاريخه، إذ يعد منتخب الماكينات أكثر المنتخبات حصولًا على لقب البطولة القارية.

وجاءت مجموعات يورو 2024، كالتالي: المجموعة الأولى: ألمانيا - إسكتلندا - المجر - سويسرا، المجموعة الثانية: إسبانيا - كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا، المجموعة الثالثة: سلوفينيا - الدنمارك - صربيا - إنجلترا، المجموعة الرابعة: بولندا - هولندا - النمسا - فرنسا، المجموعة الخامسة: بلجيكا - سلوفاكيا - رومانيا - أوكرانيا، المجموعة السادسة: تركيا - جورجيا - البرتغال - التشيك.

ملاعب يورو 2024

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب أليانز أرينا، الذى يحتضن مباراة افتتاح يورو 2024، بإدارة تحكيمية من الفرنسى كليمنت توربين، الذى يطلق صافرته لضربة بداية البطولة التى تقام على 10 ملاعب ألمانية، هي: برلين الأولمبي، ملعب راين إينرجى ستاديون معقل فريق كولن، أليانز أرينا، دوتش بانك بارك معقل فريق آينتراخت فرانكفورت، فولكسبارك معقل فريق هامبورج، سيجنال إيدونا بارك معقل فريق بوروسيا دورتموند، ريد بول أرينا ملعب فريق لايبزيج، فيلتينز أرينا ملعب نادى شالكه الحالي، ملعب شتوتجارت أرينا، ملعب دوسلدورف أرينا.

كرة يورو 2024

وأسدل الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا» الستار عن الكرة الرسمية لبطولة يورو 2024، حيث يداعب لاعبو المنتخبات المشاركة فى الحدث القاري، الكرة التى تحمل اسم «فوسباليبي» وهى كلمة ألمانية تعنى حب كرة القدم، كما تحمل تصميمًا مستوحى من متعة كرة القدم وطاقة البطولة.

حيث يغطي اللون الأبيض الجزء الأكبر من سطح الكرة، مع حواف ومنحنيات ونقاط ملونة، بجانب رسوم توضيحية للاستادات المستضيفة للبطولة بالإضافة إلى أسماء المدن، كما تحتوى على تقنية «الكرة المتصلة»، ما يوفر نظرة ثاقبة لكل عنصر من عناصر حركة الكرة، والمساهمة فى عملية اتخاذ القرار فى التحكيم بمساعدة تقنية الفيديو.