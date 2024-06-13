وزير الدفاع الأمريكي يؤكد استمرار دعم الولايات المتحدة وشركائها لأوكرانيا

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، استمرار دعم الولايات المتحدة وشركائها لأوكرانيا، معربًا عن سعادته بتوقيع اتفاق أمني بين الولايات المتحدة وأوكرانيا لتوفير الأمن على المدى الطويل إلى كييف.

وقال أوستن - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان الأمريكي تشارلز براون عقب اجتماع مجموعة الاتصال في بروكسل، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - إنه يتم العمل على مساعدة أوكرانيا بإعداد قوة مستقبلية لردع روسيا على المدى الطويل، مشيدا بالتحالف الداعم ل أوكرانيا لتوسيع قدراتها.

و أضاف أوستن: أن "دفعة الدعم الجديدة ستؤمن ل أوكرانيا مركبات مدرعة وذخائر وسنتصدى للعدوان الذي يشنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، مؤكدًا أن نتيجة الحرب في أوكرانيا ستساعد على تحديد مسار الأمن العالمي لعقود قادمة، وسوف تستمر مجموعة الاتصال في الدفاع عن أمن أوكرانيا وأمن الجميع.

وبين أوستن أن توفير أنظمة الدفاع الجوي تعد أولوية لأوكرانيا، موضحًا أن تطوير الدفاع الجوي لا يزال أولوية لديهم وأنهم سيبذلون كل ما يستطيعون لمنح أوكرانيا ما تحتاج إليه، معربًا في الوقت ذاته عن ترحيب الولايات المتحدة بدعم الأصدقاء لها ضد العدوان الروسي.

ولفت إلى أنه تم توفير نظام باتريوت وأنظمة دفاعية أخرى ل أوكرانيا لمساعدتها في حربها ضد روسيا

وأشاد أوستن بدعم السويد عبر إعلان حزْمَة مساعدات عسكرية ل أوكرانيا تشمل قذائف مدفعية عيار 155 وعربات مدرعة، بجانب أنظمة إنذار مبكر تساعدها على اكتشاف الأهداف، وأرسلت نظام دفاع جوي من طراز سام.