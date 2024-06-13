الصليب الأحمر الإيطالي: 94،290 مهاجرًأ وصلوا جزيرة لامبيدوزا خلال عام

أعلنت هيئة الصليب الأحمر الإيطالي أن الفترة من أول يونيو 2023 إلى 31 مايو 2024 شهدت 2264 عملية رسو على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية، جلبت معها 94،290 مهاجرًا. بين هؤلاء المهاجرين، كان 72.4% من الرجال، و9.4% من النساء، و18.2% من القاصرين.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، فإن بيانات العام التي قدمتها إدارة نقطة لامبيدوزا الساخنة أظهرت أن المهاجرين قدموا من 47 دولة. وتصدرت غينيا القائمة بنسبة 13.7%، تليها تونس بنسبة 13.1%، ثم بنجلاديش بـ9.7%، وسوريا بـ8.7%، وساحل العاج بنسبة 8.4%. وكانت هناك خمس مناطق فقط مصدر 53.6% من إجمالي الوافدين.

كما أشارت البيانات إلى تسجيل حوالي 1827 تقريرًا عن حالات ضعف واحتياجات محددة، منها 1155 حالة خاصة، و698 حالة لنساء حوامل، و374 ضحية للعنف النفسي أو الجسدي أو الجنسي، و13 ضحية للعنف المرتبط بالتوجه الجنسي، و50 ضحية للتعذيب، و255 شخصًا من ذوي الإعاقة، و89 شخصًا يعانون من أمراض خطيرة أو اضطرابات عقلية، و25 ضحية محتملة للاتجار بالبشر، و14 ضحية لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.

وصرح رئيس هيئة الصليب الأحمر الإيطالي، روزاريو فالاسترو، بأن "مهمتنا تتجاوز مجرد قراءة هذه الأرقام، إذ نولي اهتمامًا بحياة كل امرأة ورجل وطفل عبر البحر الأبيض المتوسط وصولًا إلى هنا".