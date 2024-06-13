ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية فى مجال التسويق الإلكترونى وإيهامهم بأن تلك الشهادات معتمدة -على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر "الإنترنت".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (شهادات "خالية البيانات" –أكلاشيهات – مطبوعات دعائية).

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.

