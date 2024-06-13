وكيل صحة مطروح يتفقد سير العمل بإدارة الضبعة الصحية استعدادا لعيد الأضحى

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، سير وانتظام العمل بالإدارة الصحية بالضبعة؛ للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالإدارة والوحدات الصحية التابعة لها.

وكيل صحة مطروح: رفع حالة الاستعداد القصوى خلال خطة التأمين الطبى للساحل الشمالي

جاء ذلك استمراراً للجولات الميدانية التي يجريها وكيل وزارة الصحة بمطروح وتزامنا مع رفع حالة الاستعداد القصوى خلال خطة تأمين الساحل الشمالي أثناء فترة الإجازات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف المرور الدوري على جميع المنشأت الصحية

وأجرى وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، معاينة ميدانية على مبنى مكتب الصحة الحضرى الجديد، ومبنى سكن فريق الحجر الصحي الذى صدَّق على تطويرهما اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

تسليم الدكتور محمد يوسف مدير إدارة الضبعة الصحية الجديد للعمل

وبدأ وكيل الوزارة جولته متفقدا الإدارة الصحية بالضبعة، وتأكد من تواجد القوى البشرية على رأس العمل، وكذا توفير الكميات المناسبة من مستلزمات التشغيل خلال فترات الإجازات والأعياد، وتابع إجراءات تسليم الدكتور محمد يوسف مدير إدارة الضبعة الصحية الجديد للعمل؛ متمنيا له التوفيق والسداد في مهام عمله، وموجها برفع مستوى الخدمات المقدمة من خلال الإدارة الصحية والوحدات التابعة لها.

واستكمال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، جولته بالمرور على مبنى مكتب صحة الضبعة الحضرى المزمع تطويره، بناءا على تصديق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأنهى وكيل صحة مطروح جولته بالمرور ومعاينة المبني الإداري المزمع تطويره واستغلاله كسكن للفريق الطبي بالحجر الصحي بالادارة بناءً علي تصديق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وكيل صحة مطروح يؤكد على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى

رافق وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أثناء المرور الدكتور ابراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائى بالمديرية، وشعبان ابراهيم مدير ادارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وفى نهاية الزيارة أكد على اهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضى والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، ومؤكداً على أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كافة الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة.

وكيل الصحة بمطروح يتفقد سير العمل بإدارة الضبعة الصحية استعدادا لعيد الأضحى

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