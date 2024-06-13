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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: زراعة 78 ألف شجرة ظل ومثمرة

رفع كفاءة الحدائق
رفع كفاءة الحدائق بأسوان استعدادا لعيد الاضحى
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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نجاح المحافظة في زراعة أشجار الظل والمثمرة بواقع 78 ألف شجرة دون فاقد ، موضحاً أنه من خلال التنسيق بين مديرى شئون البيئة والحدائق ومسئولى المحليات تم زراعة الكميات المخصصة بكل مركز ومدينة بالكامل ، مع التأكيد على إتباع الطرق السليمة للزراعة والرى لتحقيق الإستدامة لهذه الأشجار ، والمتابعة المستمرة لها ورعايتها لضمان الوصول للعائد الإقتصادى والبيئى المرجو منها ، فضلاً عن خلق بيئة صحية نظيفة وآمنة للمواطنين .

جاء ذلك فى إطار جهود محافظة أسوان للمضى قدماً وبمعدلات إنجاز سريعة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لزراعة الطرق والشوارع والمؤسسات المختلفة بأشجار الظل والمثمرة لمضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء لتحسين الصحة العامة للمواطنين ، ومواجهة التغيرات المناخية .

رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات لإستقبال عيد الأضحى المبارك

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه بالتزامن مع ذلك تم تكثيف منظومة العمل لإدارة الحدائق لتطوير وتجميل ورفع الكفاءة لمختلف الحدائق العامة والمتنزهات بالمراكز والمدن ، وتقليم وتهذيب الأشجار للإستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك ، فضلاً عن خلق متنفس حيوى وإتاحة الفرصة للمواطنين للاستمتاع بأيام العيد وسط المسطحات الخضراء التى تكتسى باللمسات الجمالية والحضارية ، والطابع الأسوانى للهوية البصرية .

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