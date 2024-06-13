محمد مدحت مديراً تنفيذياً للمعلومات بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قراراً ؛ بتكليف الدكتور محمد مدحت الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربائية، بكلية الهندسة بالجامعة؛ للعمل مديراً تنفيذياً للمعلومات (CIO)، وذلك لسفر الدكتور مؤمن طه حنفي أحمد المليجي الأستاذ بقسم الهندسة الكهربائية، بكلية الهندسة، والمدير التنفيذي للمعلومات (CIO)؛ في مهمة علمية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وهنأ رئيس الجامعة، الدكتور محمد مدحت على مهامه الجديدة، موجهاً بضرورة مواكبة كافة سبل التطوير، والتحديث المستمر، والمساهمة في وضع الأهداف، والاستراتيجيات القائمة على ركائز التكنولوجيا المتطورة، وثورة المعلومات داخل الجامعة، وتعزيز قدراتها التقنية، والتنافسية، وتوجيهها نحو مستقبل رقمي متقدم، ومزدهر.