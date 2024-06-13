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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عيد الأضحى المبارك.. وزارة الداخلية توجه قوافل إنسانية لتوزيع الهدايا على المواطنين

وزارة الداخلية توزيع
وزارة الداخلية توزيع هدايا للمواطنين
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 بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك وإستمرارًا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية  رئيس الجمهورية وجهت وزارة الداخلية  قوافل إنسانية لتوزيع الهدايا العينية على المواطنين بعدد من المناطق الحضارية الجديدة.
 تم توجيه عدد من القوافل إلى أهالى المنطقة الحضارية الجديدة بمناطق "مدينة الأسمرات بالمقطم - مدينة أهالينا بالسلام - مدينة المحروسة بالسلام - روضة السيدة زينب – مدينة معًا بالسلام – مدينة الخيالة بالبساتين" لتوزيع عبوات المواد الغذائية تزامنًا مع الإحتفال بتلك المناسبة.
 ولاقت المبادرة قبولًا وإستحسانًا من قبل المواطنين الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً البعد الإنسانى والإجتماعى.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى ومد جسور التواصل مع كافة المواطنين من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات..

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لتوزيع الهدايا العينية على المواطنين قوافل انسانية قوافل إنسانية لتوزيع الهدايا العينية وجهت وزارة الداخلية