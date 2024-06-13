الإغماء وضعف المناعة.. مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة خلال الصيف

تحقق ممارسة التمارين الرياضية داخل صالات الرياضة "الجيم"، العديد من الفوائد الصحية للمهتمين بالحفاظ على لياقتهم البدنية، وبناء أجسام رشيقة، إلا أن عدم الوعي بطرق استعمال الآلات الرياضية، مثل أجهزة رفع الأثقال أو آلات تدريبات ألعاب القوى، يتسبب في إجهاد العضلات والمفاصل ويحدث متاعب صحية كبيرة، حيث تسبب ممارسة التمارين الرياضة خلال درجات الحرارة العالية، الإرهاق العام، وتمثل ضغطا على الجسم، خاصةً إذا كانت رياضة شديدة ومرهقة أو حتى رفع أوزان عالية، بسبب الرطوبة التي تصل للجسم وزيادة درجة حرارة الجسم وقت التمرين، لذا تقدم لكم "البوابة نيوز" عدة نصائح مهمة لممارستها بشكل سليم خلال الطقس الحار.



التعرق الشديد

تشمل العلامات التحذيرية الشهيرة التعرق الشديد وغير المبرر والدوران وخفقان في ضربات القلب، خلال التمرين سواء داخل صالة الجيم أو في الهواء الطلق، وبالنسبة للأشخاص الذين يمارسون الرياضة خارج صالة الجيم، يمكن أن يتعرضوا إلى الإصابة بضربات الشمس أو الجفاف الشديد، لأنه في بعض الأحيان قد تفشل أنظمة الجسم في على أداء مهمة التبريد الطبيعية، حال تم تعرضها لدرجات حرارة ورطوبة عالية لمدة أطول من اللازم.



توقيت التمرين

ممارسة التمارين الرياضة خلال وقت الذروة، ليس صحيا، خاصةً خلال الطقس الحار، ويمكن تبديل الموعد للساعات الأولى من اليوم، لأنها أكثر برودة، أو بعد غروب الشمس، حيث تبدأ درجات الحرارة في التراجع.



ارتداء ملابس رياضية مناسبة للطقس

اختيار ملابس تمرين فضفاضة وفاتحة اللون لتساعد على تبريد الجسم، وتجنب الملابس القطنية لأنها تحبس الحرارة، وحمل زجاجة مياه كبيرة ومناسبة للترطيب، ونظارة الشمس أثناء التمرين في الخارج، ووضع كريم وواق للشمس.



إبطاء سرعة وشدة التمرين وشرب الماء باستمرار

إبطاء سرعة وشدة التمرين، خلال الطقس الحار، لتفادي الإرهاق وارتفاع ضربات القلب، ويجب الالتزام بضرورة شرب الماء بقدر كاف حال التعرق خلال ممارسة الرياضة، لأنه حال تعرق الشخص ولم يشرب كمية كافية من الماء، قد يصاب بالإنهاك الحراري، ويشعر بالصداع والغثيان والإعياء، والإصابة باضطراب في ضربات القلب، وقد تصل إلى الإغماء.



ومن الجدير بالذكر أنه هناك عدة مخاطر متنوعة إثر الإفراط في ممارسة الرياضة خلال الصيف للظهور بجسد رشيق ومظهر مثالي يناسب الملابس الخفيفة والواسعة، ومن أبرز هذه المخاطر:

حدوث تشنجات عضلية.

التآكل في الغضروف والتهابات في الأوتار والأربطة.

الإرهاق والتعب مما يتسبب في ضعف جهاز المناعة.

الإصابة باضطرابات النوم.

مشكلات في العضلات تتعلق بفرط استخدام عضلات ومفاصل معينة من الجسم.

الإصابة بالجفاف.

رفع فرص الإصابة بمرض هشاشة العظام.

ارتفاع ضغط الدم والشعور بألم في الرأس.

إجهاد عضلات القلب والتعرض لمشاكل خطيرة مثل توقف القلب واضطرابات نبض القلب.