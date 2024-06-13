"إكسترا نيوز" تسلط الضوء على الموقف المصري برفض التهجير القسري للفلسطينيين

سلطت قناة "اكسترانيوز"، الضوء على الموقف المصري الصارم برفض التهجير القسري للفلسطينيين.

وقال الإعلامي كريم الخولي: "سياسة واضحة وموقف صارم اتخذته الدولة المصرية منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، دعما سكان القطاع انطلاقا من ايمانها بضرورة مساندة القضية الفلسطينية".

وأضاف: "كان ضمن أهم المواقف الحاسمة هو تأكيد مصر مرارا وتكرارا رفضها لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم".

وشدد، على أنّ "موقف مصر الثابت جاء أثر رؤية استباقية لمخططات الاحتلال التي تهدف لتهجير الفلسطينيين من شمال غزة للجنوب، بادعاء حماية المدنيين، إلا أن الهجمات المتزايدة على شمال وجنوب القطاع فضحت الخطة الاستيطانية للاحتلال والتي تهدف لدفعهم إلى اللجوء إلى سيناء يتبعها تصفية الضفة الغربية من سكانها ودفعهم إلى اللجوء إلى أجزاء في الأردن".