شروط خادم التعليم المسيحيّ في الكنيسة المارونيّة

هناك شروط للخادم في التعليم المسيحيّ بحسب الشرع الخاص للكنيسة المارونيّة وذلك وفق نص المادّة 209: في القانون الكنسي.

حيث يشترط بالمعلّم المؤتمن على خدمة التعليم المسيحيّ:

1. أن يكون عالما بالشأن التربوي ومتدربًا على الوسائل والطرق التربوية الحديثة.

2. أن يكون ذا ثقافة شاملة للمواد التدريسيّة، وكفاءة علميّة معمقة، وحاملاً شهادة من كليات اللاهوت والليتورجيا أو من معاهد ومراكز التثقيف الديني، من أجل سلامة التعليم على مختلف المستويات.

3. أن يكون شاهدًا لإيمان الكنيسة، وقدوة في الحياة الخلقية، وملتزمًا في الحياة الأسرارية.

4. أن يواكب تقدّم علم التربية الحديثة، ليوفّر أفضل المناخات لزرع كلمة الله في قلب إنسان اليوم، وينجح بالتالي في تأمين الثقافة المسيحيّة اللازمة له.