تحرير 61 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة على الأسواق ومحال الجزارة بأبشواى

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز ابشواي بالاشتراك مع الطب البيطري وكذلك قوة من الشرطة مرورا على الأسواق والمحال التجارية والجزارة مراقبة الأسعار وذلك قبيل عيد الاضحى المبارك.

تمكنت الحملة من تحرير المحاضر الآتية: 10 محاضر عدم إعلان عن أسعار (سوبر ماركت وبقاله)، وتحرير 3 محضر عدم وجود شهادة صحية لمناديب مواد غذائية، وتحرير 2 محضر عدم وجود شهادة صحية ، وتحرير 2 عدم وجود شهادة صحية للجزارين، وتحرير 2 محضر عدم اعلان عن اسعار بيع اللحوم الطازجة لجزارين، وتحرير 2 محضر عدم اعلان اسعار بيع سجائر، ومحضر بيع سجائر اذيد من السعر الرسمي، ومحضر مواد غذائية منتهية الصلاحية مختلفة الأنواع (زبادي ومولتو وباتيه وجبنه عبور ربع كيلو ومياه غازيه ولبن جهينة ) بإجمالي 500 عبوه تقريبا.



كما تم ضبط جزار ذبح قبل الكشف على الذبيحة، وضبط عدد 15 كيلو لحم بقري غير صالح للاستهلاك الادمي، وتم تحرير المحضر اللازم، وضبط 7 جزارين للذبح خارج المجزر الحكومي باجمالي مضبوطات 16 كيلو، وتحرير 7 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، وتحرير 5 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 15 محضر عدم وجود قائمة بالمواعيد بالمخبز وتحرير 6 محاضر عدم اعطاء بون للمواطنين وتحرير 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.



كما تم المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

ووجه المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن.

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