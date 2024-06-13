رسميًا.. ميلان يعلن عن خليفة «بيولي» في تدريب الفريق

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع المدرب البرتغالي باولو فونسيكا لتدريب الفريق خلفًا للمدير الفني ستيفانو بيولي، الذي أقيل من منصبه في الأيام القليلة الماضية.

ويأتي التعاقد مع فونسيكا خلفًا للمدرب بيولي، الذي قاد ميلان للتأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 7 سنوات، والتتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 11 عامًا.

وذكر نادي ميلان في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أن فونسيكا وقع عقدًا لمدة 3 سنوات، على أن يتولى تدريب الروسونيري بداية من الفترة الإعدادية للموسم الجديد.

فونسيكا مدرب ميلان الجديد

يتمتع فونسيكا بمسيرة تدريبية مميزة، حيث حقق العديد من الإنجازات مع مختلف الأندية التي دربها، أبرزها: الدوري البرتغالي 3 مرات مع بورتو (2017-2018، 2019-2020، 2020-2021)، وكأس البرتغال مرتين مع بورتو (2019-2020، 2020-2021)، وكأس السوبر البرتغالي مرتين مع بورتو (2018، 2020)، واحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي مع روما (2020-2021)، كما وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مع روما موسم (2020-2021).

وكانت آخر تجارب البرتغالي باولو فونسيكا التدريبية، العمل مديرًا فنيًا لفريق ليل الفرنسي منذ صيف 2022 حيث استمر معهم لموسمين، ساهم خلالهما في تأهل الفريق للبطولات الأوروبية.