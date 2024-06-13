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الخميس 13 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 600 كيلو دقيق بلدي قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز الفيوم ثان وذلك بالمرور على المخابز البلدية والأسواق لمتابعة الحالة العامة وضبط المخالفين.

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الاتية: ضبط تروسيكل محمل بعدد ١٢  شيكارة دقيق بلدي مدعم انتاج مطاحن جنوب القاهرة والجيزة بإجمالي وزن ٦٠٠ كجم قبل بيعهم في السوق السوداء بغرض الاستيلاء على اموال الدعم والمال العام.

كما تم المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.

جاء ذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

ووجه المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن.

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