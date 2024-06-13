رسميًا.. بوروسيا دورتموند يعلن رحيل مدربه

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الخميس، رحيل الكرواتي إيدين تيرزيتش عن تدريب الفريق، وذلك باتفاق مشترك بين الطرفين.

وذكر النادي في بيانٍ رسمي عبر موقعه الإلكتروني، أن تيرزيتش قد طلب إنهاء عقده الذي كان سينتهي في نهاية الموسم المقبل.

وكان تيرزيتش، تولى تدريب بوروسيا دورتموند في عام 2022، وقاد الفريق خلال تلك الفترة إلى تحقيق العديد من الإنجازات، أبرزها: الفوز بكأس ألمانيا عام 2021، احتلال المركز الثاني في الدوري الألماني موسم 2022-2023، التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2024، والتأهل لكأس العالم للأندية 2025.

تيرزيتش يرحل عن تدريب بوروسيا دورتموند

وعبر النادي الألماني عن شكره وتقديره للمدرب إيدين تيرزيتش على ما قدمه للفريق خلال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في مسيرته المقبلة.

يشار إلى أن بوروسيا دورتموند كان قريبًا من التتويج بلقب الدوري الألماني في الموسم قبل الماضي، إلا أنه خسر اللقب في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وقاد إيدين تيرزيتش، بوروسيا دورتموند إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي لأول مرة منذ 10 أعوام، قبل الهزيمة من ريال مدريد الإسباني بهدفين دون رد.