ads
الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 33 محضرا ضد جزارين بإطسا لعدم إعلان سعر اللحوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة موسعة من إدارة تموين مركز إطسا بالاشتراك مع الطب البيطري بإطسا ومكتب أغذية اطسا خلال حملات موسعة على محال الجزارة لضبط الأسواق والمخالفين للتسعيرة وذلك قبيل عيد الأضحى المبارك. 

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الاتية: 12 محضر عدم إعلان الجزارين أسعار بيع اللحوم لجمهور المواطنين، وتحرير 9 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وتحرير 12 محضر عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية . 

بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار. 

وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.
وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي. 

تموين الفيوم عيد الاضحى المبارك جزارين بإطسا محاضر تموينية ضد جزارين بإطسا محافظة الفيوم مركز اطسا