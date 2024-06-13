تحرير 33 محضرا ضد جزارين بإطسا لعدم إعلان سعر اللحوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة موسعة من إدارة تموين مركز إطسا بالاشتراك مع الطب البيطري بإطسا ومكتب أغذية اطسا خلال حملات موسعة على محال الجزارة لضبط الأسواق والمخالفين للتسعيرة وذلك قبيل عيد الأضحى المبارك.

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الاتية: 12 محضر عدم إعلان الجزارين أسعار بيع اللحوم لجمهور المواطنين، وتحرير 9 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وتحرير 12 محضر عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية .

بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.

وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.