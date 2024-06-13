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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بدون إجازة.. تشغيل عيادات التأمين الصحي بالمنيا في أيام العيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 أعلن فرع التامين الصي بالمنيا اليوم الخميس تشغيل عيادات التأمين الصحي اثناء أجازة عيد الاضحي المبارك وذلك للتيسير علي المنتفعين من أصحاب الأمراض المزمنة في تكرار وصرف العلاج الشهري في الميعاد المحدد وعدم التأخير عليه في الصرف وتوفير عيادة الباطنة والمعمل والصيدلية المجانية والصيدلية الاقتصادية وتوفير خدمة عملاء أثناء عمل العيادات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهان الدكتور محمد علي رسلان مدير عام الفرع وبإشراف  الدكتور محمد خلف مدير الشئون الطبية والدكتور محمد علاء مدير العيادات. 

 حيث سيتم تشغيل عيادات ( المبرة الشاملة ، ملوي ،  أبو قرقاص،  بني مزار)، وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

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