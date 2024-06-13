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الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يستقر في الأسواق اليوم عند هذه الأسعار

سعر الذهب
سعر الذهب
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لا يزال سعر الذهب مستقرا في الأسواق المصرية مع نهاية تعاملات اليوم الخميس بالتزامن مع اقتراب عيد الاضحي المبارك.
وسجل سعر عيار 21 نحو 3090 جنيها للبيع و 3100 جنيه للشراء وعيار 24 حوالي 3531 جنيها للبيع و 3542 جنيها للشراء وأوقية الذهب نحو 2293 دولارا للبيع و 2294 دولارا للشراء .
سجل سعر عيار 18 نحو 2648 جنيها للبيع و 2651 جنايه للشراء وعيار 14 نحو 2065 جنيها للبيع و 2072 جنيها للشراء والجنيه الذهب نحو 24.72 ألف جنيه للبيع و 24.80 ألف جنيه للشراء.

عيار 21 عيار24 عبار 18 سعر الجنيه الذهب سعر عيار14