لا يزال سعر الذهب مستقرا في الأسواق المصرية مع نهاية تعاملات اليوم الخميس بالتزامن مع اقتراب عيد الاضحي المبارك.
وسجل سعر عيار 21 نحو 3090 جنيها للبيع و 3100 جنيه للشراء وعيار 24 حوالي 3531 جنيها للبيع و 3542 جنيها للشراء وأوقية الذهب نحو 2293 دولارا للبيع و 2294 دولارا للشراء .
سجل سعر عيار 18 نحو 2648 جنيها للبيع و 2651 جنايه للشراء وعيار 14 نحو 2065 جنيها للبيع و 2072 جنيها للشراء والجنيه الذهب نحو 24.72 ألف جنيه للبيع و 24.80 ألف جنيه للشراء.
اقتصاد
الذهب يستقر في الأسواق اليوم عند هذه الأسعار
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لا يزال سعر الذهب مستقرا في الأسواق المصرية مع نهاية تعاملات اليوم الخميس بالتزامن مع اقتراب عيد الاضحي المبارك.
لا يزال سعر الذهب مستقرا في الأسواق المصرية مع نهاية تعاملات اليوم الخميس بالتزامن مع اقتراب عيد الاضحي المبارك.