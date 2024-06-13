محافظ الإسماعيلية يناقش إمكانية نقل المرافق المتعارضة لربط بعض الطرق

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة نقل تعارض المرافق وربط بعض الطرق بمراكز ومدن الإسماعيلية وفايد والقنطرة غرب.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني، اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدن القناة، ورؤساء المراكز والمدن (الإسماعيلية، فايد، والقنطرة غرب)، مندوب القوات المسلحة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، مدير عام مديرية المساحة، رئيس قطاع محطة كهرباء أبوسلطان البخارية بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، مدير عام مديرية الزراعة ومدير حماية الأراضي، مدير عام شركة تاون جاس، مدير عام شركة جاسكو، مدير عام شركة أنابيب البترول، مدير عام الشركة المصرية للاتصالات، مدير عام التخطيط العمراني، مدير عام الشئون القانونية، والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، جرى مناقشة نقل المرافق المتعارضة بعدة مناطق منها، قرية الفردان ومنطقة شمال القنطرة ومنطقة الحرش ومنطقة أبوسميحة؛ وذلك لربطها بالطرق الرئيسية، بالإضافة لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة معاينة تلك المناطق على أرض الواقع لبيان مدى إمكانية تلافي تعارض المرافق العامة من الكهرباء والغاز والاتصالات والمياه واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى ضرورة سرعة التنفيذ لنقل المرافق العامة بما لا يتعارض مع الشروط الفنية والدراسات المتخصصة.