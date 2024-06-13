خبير: كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر غزة خاطبت الشعور الإنساني العالمي

قال أشرف سنجر خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، إنّ كلمة الرئيس السيسي في مؤتمر الاستجابة الطارئة لغزة الذي عُقد في الأردن، خاطبت الشعور الإنساني العالمي، أمام الأمن العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وممثلي وزعماء العالم بأكمله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية إكسترا نيوز مع الإعلامية يارا مجدي، أنّ الرئيس السيسي والشعب المصري يعنون بحق الفلسطينيين الذين تعرضوا لظلم لم يتعرض له شعب منذ أكثر من 75 عاما، لافتا أنّ دولة الاحتلال في حالة جنون بالبحث عن أي مكان أخضر يحرقونه وقتل البشر ودمار قطاع غزة بأكمله.

وتابع خبير السياسات الدولية: «دور مصر في دعم القضية الفلسطينية ثابت ومصر لن تخون ولن تفرط في القضية لأنها ليست مجرد وسيط بل هي شريك أساسي فيها، فدولة فلسطين جزء من الأمن القومي العربي وبالتالي جزء من الأمن القومي المصري».

