السجن من 3 لـ7 سنوات للمتهمين بقتل الطفلة ريتاج بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الخميس، بمعاقبة المتهمة سارة بالسجن 3 سنوات وعشيقها بالسجن 7 سنوات في محاكمة ربة منزل وعشيقها في مقتل الطفلة ريتاج.

وطالب ممثل النيابة العامة في قضية الطفلة ريتاج ضحية والدتها وعشيقها، أثناء جلسة المحاكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في قضية مقتل الطفلة ريتاج على يد والدتها وعشيقها.

كشفت التحقيقات في قضية مقتل الطفلة ريتاج في مدينة نصر على يد عشيق والدتها في مدينة نصر، بسلك كهربائي، بعد وصلة تعذيب، بسبب معاناة المجني عليها من التبول اللاإرادي.

أكد مجري التحريات في أقواله أمام جهات التحقيق في قضية الطفلة ريتاج إصابة الطفلة بكدمات وآثار تعذيب بمختلف أنحاء الجسم، واللي تسببت في وفاتها في ثاني يوم الواقعة.