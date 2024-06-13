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الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"الملا" يتابع تنفيذ المنصة الرقمية للخامات التعدينية

وزير البترول يتابع
وزير البترول يتابع تنفيذ المنصة الرقمية للخامات التعدينية
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تابع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تطور تنفيذ المنصة الرقمية للخامات التعدينية ، وذلك بمقر الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
وتعتبر المنصة جزءا من مشروع إعادة هيكلة نظام التراخيص وتمثل أداه لتحسين أداء قطاع التعدين المصري، حيث سيتوافر عليها المعلومات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين.

وأكد الملا، أن الوزارة تدعم بقوة تشغيل المنصة وذلك  لتسهيل الحصول علي التراخيص والموافقات اللازمة للبدء و الإسراع في عمليات البحث و الاستكشاف و دعم الاستثمار في هذا القطاع الواعد بما يملكه من امكانيات تخدم صناعات تعظيم القيمة المضافة والاقتصاد الوطني.
وتجدر الاشارة  إلى أن هيئة الثروة المعدنية قامت بتوقيع تحالف مع كبرى الشركات العاملة في مجال إنشاء المنصات الرقمية علي مستوي العالم.

الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تعظيم القيمة المضافة قطاع التعدين مشروع إعادة هيكلة نظام التراخيص