"تكافؤ الفرص" بمطروح تستعرض "فضائل يوم عرفة ومكانة المرأة"

الخميس 13/يونيو/2024 - 05:18 م

قال رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، إن وحدة تكافؤ الفرص بالمركز نظمت ندوات تثقيفية بعنوان "فضائل يوم عرفه والعشر الأوائل من ذي الحجة ومكانة المراة في الإسلام"، وذلك على مدار يومين بالتعاون مع منطقة وعظ مطروح بالأزهر الشريف وفرع دار الإفتاء المصرية بمطروح، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

أدار الندوة مشايخ من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وهم عبدالحكيم سلطان مدير عام منطقة وعظ مطروح، والدكتور أحمد عبد العظيم مدير فرع دار الإفتاء المصرية بمطروح، وكارم أنور عفيفي بمنطقة وعظ مطروح، بحضور أحمد النجدي سكرتير المدينة، وناصر النجار نائب رئيس المدينة، وشيماء البيلي مسؤل وحدة تكافؤ الفرص بمجلس مدينة مرسى مطروح، والشيماء محمود على مسؤول وحدة تكافؤ الفرص بمدرسة زاهر جلال الاعدادية بنات الفترة الصباحية.

وقال عبدالحكيم سلطان مدير عام منطقة وعظ مطروح، إننا في أيام مباركة في الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة هي: «صيام التسع أيام الأول من ذي الحجة، وكثرة الذكر، وتلاوة القرآن، والتهليل -لا إله إلا الله- والتكبير والتحميد، والصدقة ، وعلى رأسها صيام يوم عرفة، فهو مستحب لغير الحاج أن يصومه، أما الحاج فيكره له الصيام فيه حتى لا يضعف عن الوقوف بعرفة، مستشهدا في ذلك بحديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حينما قال" صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ".

مدير دار الإفتاء بمطروح: العمل الصالح في العشر الأوائل أعظم من الجهاد في سبيل الله

وأكد أحمد عبد العظيم مدير فرع دار الافتاء المصرية بمطروح، أن يوم عرفة من الأيام المباركة التي يستحب الإكثار فيها من العمل الصالح، ومن أهم الأعمال الصالحة فيه الدعاء والذكر للحاج ولغير الحاج ، إن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوصانا بوظائف عدة ف الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، مؤكدًا أن العمل الصالح فيها أعظم من الجهاد في سبيل الله.

من جانبه، عظم كارم أنور عفيفي واعظ أول بمنطقة وعظ مطروح، الأيام المباركة من ذو الحجة لابد وأن يستفيد منها المسلم أكبر استفادة، عبر الصلاة والصدقات والصيام وإطعام الفقراء والمحتاجين، والدعاء بالحصول علي الفضل الكبير بزيارة بيت الله الحرام العام المقبل للجميع.

رئيس مدينة مرسى مطروح يؤكد على مشاركة النشء والطلبة في الاحتفال بالمناسبات الدينية والقومية

وأشار رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، إلى أهمية الندوة وإحياء ذكرى العشر الأوائل من ذى الحجة، ومشاركة النشء والطلبة في الاحتفال بالمناسبات الدينية والقومية، واكتشاف المواهب الفنية، تأكيدا على تنمية وعى الجيل الجديد من النشء والشباب بالقضايا الدينية والوطنية والسياسية من خلال اقامة الندوات التثقيفية.

"فضائل يوم عرفه ومكانة المرأة في الإسلام" ندوة تثقيفية لتكافؤ الفرص بمطروح

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