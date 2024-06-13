رأس سدر تنهي استعداداتها لاستقبال زوارها لقضاء عطلة عيد الأضحى

أعلنت رئاسة مدينة رأس سدر بجنوب سيناء عن جاهزية المدينة بمختلف قطاعاتها لاستقبال زوارها لقضاء عطلة العيد في إطار توجيهات اللواء خالد فوده صديق محافظ جنوب سيناء برفع درجة الاستعدادات لاستقبال زوار المحافظة لقضاء عطلة عيد الاضحي المبارك .

وأكد اللواء نادر علام رئيس مدينة رأس سدر أن المدينة بكافة قطاعاتها علي أتم الاستعداد لاستقبال زوارها معلناً الإنتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بذلك و منها جاهزية الشواطئ داخل المدينة و الفنادق و القري السياحية و أماكن الترفيه بمنطقة 306 بكورنيش رأس سدر السياحي و كافة الاماكن بالمدينة و الدفع بسيارات نظافة إضافية للعمل علي مدار الساعة .

و في هذا الصدد تقدم رئيس المدينة بالشكر للجهات الأمنية بجميع افرعها و مشيدا لاستعدادتها المتواصلة لحفظ الأمن .

كما التقي اليوم لواء نادر علام رئيس مدينة رأس سدر مشايخ و عواقل القبائل بمدينة رأس سدر لتقديم التهاني بمناسبة توليه منصب رئيس المدينة و مؤكدين كل الدعم له و من جانبه أكد رئيس المدينة اعتزازه و تقديرة لمشايخ و عواقل رأس سدر و علي الدور الوطني الكبير و الوقوف جنب الي جنب مع القيادة السياسية و التنفيذية و الجهات الامنيه واصفاً مشايخ و عواقل بدو جنوب سيناء و رأس سدر بأنهم جزء أصيل من أمن مصر القومي.

و أكد رئيس المدينة علي ضرورة مواصلة الجهود و التعاون مع الجميع وذلك و في السياق ذاته تقدم رئيس المدينة و مشايخ و عواقل رأس سدر بخالص التهاني القلبية للواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء والقيادات التنفيذية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والمجهودات المبذولة في مدينه راس سدر كونها أحد أهم الوجهات السياحية بمصر و المحافظة.