"اتصالات من إى أند مصر" تطلق حملة "معاك لآخر الدنيا"

أطلقت اتصالات من إي أند مصر حملة "معاك لآخر الدنيا" لتعزيز تجربة السفر لعملاء نظام Emerald، بالتعاون مع مؤسسة السياحة الدولية GTO.

ويحصل العملاء على خصومات تصل إلى 30٪ على حجوزات الفنادق العالمية جواً وبراً من خلال مواقع مشهورة كـ Expedia.com وHotel.com وBooking.com. بالإضافة إلى ذلك، يمنح نظام Emerald 10 جيجابايت إنترنت مجاني أثناء السفر للمساعدة في البقاء على اتصال مع الأهل والأصدقاء.

وظهرت النجمة شيرين رضا والنجم ماجد الكدواني في إعلان الترويجي للحملة، التي تضمنت إعلاناً مفاجئًا بإعتزال شيرين رضا التمثيل كجزء من السيناريو للترويج للعروض المميزة لنظام Emerald.

وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية اتصالات من إي أند مصر لتعزيز دورها كشريك موثوق في السفر لعملاءها المميزين، من خلال تقديم أفضل العروض والخصومات.

وتؤكد حملة "معاك لآخر الدنيا" على التزام اتصالات من إي أند بتقديم خدمات متميزة لعملائها، سواء كانوا في مصر أو في أي مكان آخر حول العالم. تقدم نظام Emerald مجموعة مذهلة من الخدمات والمزايا التي تضمن تجربة سفر فريدة للأفراد والشركات، معبّرة عن رؤية الشركة التوسعية واستراتيجيتها المستقبلية.