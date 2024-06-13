تعرف على سجل أبطال "العظماء الثمانية" للإسكواش

أيام قليل تفصلنا عن أعظم وأكبر البطولات فى عالم الإسكواش، بطولة العظماء الثمانية للإسكواش "PSA World Tour Finals"، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام فى الفترة من 18 إلى 22 يونيو الجارى.

وتعد تلك البطولة من أكبر البطولات فى عالم الإسكواش، لما تضمه من أكبر ابطال العالم فى اللعبه، والتى تضم أفضل 8 لاعبين فقط، حسب التصنيف العالمى للعبه.

سجل أبطال "العظماء الثمانية"

وتعددت الأرقام والإحصائيات عن بطولة العظماء الثمانية، والتى يأتى أبرزها أبطال العالم للإسكواش الذين تُوجو بلقب بطولة العظماء الثمانية للرجال خلال تاريخها، والتى جاءت كالتالى:

- الباكستانى جانشير خان، أكثر من توج بها، وكانت 4 مرات أعوام 1993، 1994، 1997، 1998.

- الإسكتلندى / الإنجليزى بيتر نيكول، وفاز بها أعوام 1999، 2000، 2001 .

- الأسترالى دافيد بالمر وفاز بها عام 2002 .

- الكندى جوناثان باور وفاز بها عام 2003، 2005 .

- الفرنسى تييرى لينكوه وفاز بها عام 2004 .

- المصرى رامى عاشور وفاز بها عام 2007 .

- الفرنسى جريجورى جوتييه وفاز بها أعوام 2008، 2009، 2016 .

- المصرى عمرو شبانة، والتى فاز بها أعوام 2010 مناصفة مع الإنجليزى نيك ماثيو 2011، 2012 .

- المصرى محمد الشوربجى وفاز بها عامى 2017، 2018 .

- المصرى كريم عبد الجواد وفاز بها عام 2019 .



بينما نجح بعض اللاعبين فى حصد البطولة وفشلو فى التتويج بلقب بطولة العالم للكبار:



- الإنجليزى ديل هاريس، توج بلقب البطولة 1995 ولم يتوج بلقب بطولة العالم للكبار .

- الأسترالى انتونى ريكيتس، توج باللقب عام 2006 ولم يتوج بلقب بطولة العالم للكبار .

- مروان الشوربجى توج باللقب عام 2020 ولم يتوج بلقب بطولة العالم للكبار .

- التايجر مصطفى عسل توج باللقب اعوام 2021، 2022، 2023 واحرز بطولة2021 بالفوز على ثلاثة ابطال عالم، وهم: طارق مؤمن وعلي فرج ومحمد الشوربجى.



فيما نجح بعض اللاعبين فى حصد بطولتى العظماء الثمانية والعالم للكبار:

- احرز الفرنسى جريجورى جوتييه لقب بطولة العظماء الثمانية مرتين قبل أن يتوج بلقب بطولة العالم للكبار عام 2015 .

- احرز رامى عاشور لقب بطولة العظماء الثمانية عام 2007 قبل أن يتوج بلقب بطولة العالم للكبار عام 2008 .

فيما نجح علي فرج وطارق مؤمن فى أحراز لقب بطولة العالم للكبار لكن لم يكتب لهم حتى الآن التتويج بلقب بطولة العظماء الثمانية .



ويشارك فى بطولة هذا العام كل من: علي فرج، مصطفى عسل حامل اللقب، كريم عبد الجواد، مازن هشام، طارق مؤمن .