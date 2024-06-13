رئيس جامعة أسيوط يفتتح مزارع النعام ووحدة استخراج الدقيق الخالى من الجلوتين

افتتح الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس؛ مزارع الإنتاج الجديد للنعام؛ بمزرعة الدواجن؛ لتكوين أسر جديدة، وزيادة الإنتاج من النعام، إلى جانب افتتاح وحدة استخراج الدقيق الخالي من الجلوتين، والنشا؛ من الكسافا" ؛ بمزرعة قسم الخضر بكلية الزراعة.

شهد الافتتاح حضور؛ الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة، والدكتور جلال عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل تمام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الصغير وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة داليا محمود طنطاوي أستاذ ورئيس قسم الخضر بالكلية، والمشرف العلمي على المزرعة ، والدكتور خالد أبوالعز رئيس قسم الدواجن ، والدكتور محمد فرغلي المشرف العلمي على مزارع الدواجن، والمهندس على عميرة مدير مزرعة الدواجن ، والمهندس طه محمد طه مدير مزرعة الخضر، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والمهندسين، والعاملين بالمزرعتين.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن هذا الإنجاز الجديد الذي حققته الجامعة هو الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية؛ لامتلاكها مزارع إنتاجية، وتنموية، وبحثية كبرى، وامتلاكها أول وحدة مخصصة؛ لاستخراج الدقيق الخالي من الجلوتين، والنشا؛ من الكسافا؛ بمزرعة قسم الخضر بكلية الزراعة ، والمخصصة للمنتجات الخالية من الجلوتين؛ مما يجعلها مثالية لمرضى الحساسية الغذائية؛ لكونها غنية بالنشويات، وتعدثالث أكبر مصدر للسعرات الحرارية.

وتم تخصيص جزء من صغار النعام؛ للتسمين، والذبح؛ في عمر 10شهور، وبيع اللحوم في منافذ البيع بكلية الزراعة، وتم تكوين 3 أسر جديدة؛ من إنتاج مزرعة الدواجن، وتسويقها على صغار المربين بمحافظة أسيوط؛ بجميع نواحيها.

ومن جانبه ، أشاد الدكتور عادل محمد ؛ بالدور الفعال، والمتميز لكلية الزراعة؛ في تنمية الثروة الزراعية، والحيوانية، وتعظيم الاستفادة من كافة المساحات الشاغرة بها؛ لتحقيق رسالتها، والوصول إلى أهدافها، مؤكدًا دعم إدارة الجامعة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى؛ لمزارع الكلية ؛ حرصاً منها على زيادة الإنتاج الزراعي، والحيواني؛ للمشاركة في سد احتياجات المواطنين .

وأوضحت الدكتورة داليا طنطاوى؛ إن وحدة استخراج الدقيق الخالي من الجلوتين، والنشا؛ من الكسافا" ؛ تمر بالكثير من المراحل، والمعاملات مثل: مرحلة الغسيل، والتقشير، والفرم، والكبس، والتجفيف،ثم مرحلة الطحن ، والغربلة ، والتعبئة، ثم مرحلة الاستلام، مضيفةً: إن هذه الوحدة تعد الأولى على مستوى الجامعات المصرية؛ لتصنيع دقيق الكسافا؛ لسد الفجوة الغذائية بمصر؛ حيث تطلق عليه بعض الدول " غذاء الفقير "؛ لاستخدامها في صناعة المواد الغذائية الخالية من الجلوتين، والمنتجات التكميلية،والمكملات لصالح مرضى الحساسية، ويتم استخراج مواد لاصقة منه، وتستخدم بقاياه كعلف للحيوانات.

ومن جانبه، أفاد الدكتور محمد فرغلى؛ بأن وحدة إنتاج النعام تم إنشاؤها عام 2022 ؛ بأسرة نعام واحدة مكونة من 2 أنثى ، و1 ذكر ، وبدأت هذه الأسرة فى الإنتاج في موسم 2023؛مما استوجب إنشاء معمل تفريخ لبيض النعام المخصب؛ لإنتاج كتاكيت نعام، مضيفاً: إن الأحواش المخصصة للنعام؛ تتضمن الحضانة، والرعاية، والتسمين الجديدة ، والتي تم إنشاؤها بالجهود الذاتية بالمزرعة.