121 مليون دولار حصيلة "Bad Boys 4" في 5 أيام

يواصل الجزء الرابع من سلسلة أفلام الحركة “Bad Boys: Ride or Die” للنجمين ويل سميث ومارتن لورانس، تصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل 5 أيام.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 121 مليون دولار، جمع منها 70 مليون دولار بدور العرض الأمريكية و51 مليونا في السوق الأجنبية. وفق موقع “بوكس أوفيس موجو”، فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 100 مليون دولار تقريبًا.

في الجزء الجديد، وبعد اﻷحداث التي وقعت في الجزء الثالث، وعندما يظهر تهديد جديد في مدينة ميامي من قبل بعض الفتية الأشرار، يتوجب على الشرطة التصدي لهم بقوة وحزم مع فرض السيطرة.

صدر الجزء الثالث من السلسلة والذي حمل اسم “Bad Boys for Life” قبل 4 سنوات، وبلغت إيراداته الإجمالية 426 مليون دولار عالمياً.