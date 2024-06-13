نظمت إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، ماراثون رياضي للدرجات على كورنيش مرسى مطروح، بمشاركة عدد من الأندية الرياضية ومراكز الشباب، بالتزامن واحتفالات وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمي للدراجات.

وأشار الدكتور وليد رفاعي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أطلق إشارة بدء الماراثون في جميع أنحاء الجمهورية.

مدير شباب مطروح يشكر الهيئات الشبابية والرياضية المشاركين بماراثون الدراجات الرياضي



وقدم مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، الشكر والتقدير للهيئات الشبابية والرياضية المشاركين بالماراثون الرياضي، وهم نادى مطروح الرياضي، ومراكز الشباب بالمحافظة "مركز شباب آبار نوح، مركز شباب مطروح، مركز شباب الهلال، مركز شباب وادى الرمل، مركز شباب رأس الحكمة"، متمنياً دوام التعاون المثمر والمشاركة الإيجابية.

مدير شباب مطروح يشيد بالمشاركة الفعالة والتنظيم الجيد

وأشاد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، بالمشاركة الفعالة والتنظيم الجيد لأعضاء شباب يدير شباب التطوعى YlY، وأيضاً أعضاء المشروعات القومية بإدارة تنمية النشء، مقدماً لهم كل الشكر والتقدير على حسن التنظيم والمشاركة.

وأوضح رفاعي أنه جرى الإعداد لماراثون الدرجات تحت إشراف الدكتورة نجلاء البلشى وكيل المديرية للرياضة، ومحمد أنور مدير إدارة الرياضة، ورضا إبراهيم، ورضا الششتاوى، ومحمود إبراهيم، ولفيف من قيادات مديرية الشباب والرياضة بمطروح بمختلف الإدارات المركزية والمركز الإعلامي وإدارة شباب مطروح.

"رياضة مطروح" تنظم ماراثون رياضى احتفالا باليوم العالمي للدراجات

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