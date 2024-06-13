إزالة 4 تعديات علي أراضي زراعية بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينه مطاي اليوم الخميس، إزالة ٤ حالات تعدي بحي غرب المدينه حالتان ولايه الوحده المحليه والباقي تعدي على الأرض الزراعية بالتعاون مع جهات الولايه، حيث جرت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأكد محمد عبد الغني، رئيس المركز، استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهاتَ وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بأزاله التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

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