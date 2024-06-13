التموين تواصل طرح لحوم الأضاحي خلال أيام العيد

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ اللحوم السودانية الطازجة استعدادا لعيد الأضحى، وأعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة، استمرار ضخ اللحوم فى المنافذ التموينية خلال أيام العيد تلبية لاحتياجات المواطنيين بتخفيضات تصل إلى ٣٠% مقارنة بأسعار السوق بكميات تصل إلى ٢ طن بكل مجمع بسعر ٢٨٥ جنيها السودانى الطازج واللحم المفروم والكبدة الطازجة بسعر ٢٨٥ جنيها، كما يجرى طرح كيلو اللحوم البلدي بسعر 335 جنيها، و ضأن مجمد أوروجواي 335 جنيها، والضأن البلدي 360 جنيها، واللحوم الهندية المجمدة بسعر ٢٢٠ جنيها للكيلو.

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركه القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جرى تنويع المناشئ التي يجرى استيراد اللحوم منها وهي السودان و جيبوتي و اوروجواي والهند إضافة إلي اللحوم البلدية.

وأوضح حسنين أن تلك اللحوم تأتي رؤوس ماشية حية، ويجرى تغذيتها بالعلف المصرى ثم ذبحها في محجري توشكي وسفاجا، مؤكدا أن لجنة متخصصة مكونة من ممثلين عدة جهات معنية منها هيئة سلامة الغذاء ووزارة التموين تسافر إلى بلد المنشأ للتأكد من سلامة العجول المقرر توريدها وبعد وصول الشحنة إلى مصر تقوم لجنة أخرى بفحص العجول مرة أخرى للتأكد من سلامتها قبل الفحص مع العلم ان العجول تصل إلى محجرى سفاجا وتوشكى.

وكانت ميناء سفاجا البحري قد استقبلت الأسبوع الماضي سفينة محملة بـ 2500 رأس ماشية قادمة من جيبوتي ، لتصل الكميات التي يجرى استلامها حتي الآن 5 آلاف رأس من إجمالي الشحنات المتعاقد عليها والمقدرة بـ 12 الف رأس، وقد جرى نقل الشحنات المستلمة إلي المحجر التابع للمجزر الآلي بسفاجا التابع للشركة الوطنية للإنتاج الحيواني التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، تمهيدا لذبحها وطرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والشوادر التابعة للوزارة وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الاضحى المبارك.

وفى جولة للمركز الاعلامى للوزارة على المجمع الاستهلاكى بميدان الجيزة قال حسيني نصار مدير المجمع أن معدل الضخ اليومي فى زيادة يومية حتى نغطى جميع احتياجات المواطنيين وجرى الطرح بسعر 285 جنيه للكيلو الواحد، مع العلم انه يجرى طرح نحو 300 طبق لحم مفروم و كباب حلة زنة 500 جرام بسعر 115 جنيها لكل منهما ، و كيلو الدواجن المجمدة 135 جنيها .

واضاف نصار أنه يجرى كافة السلع الغذائية والاستهلاكية و المنظفات والسلع التموينية دون اى تغيير فى الأسعار،موضحا أن سعر السكر الحر على بطاقة التموين يتم صرفه بسعر ٢٧ جنيها ولغير حاملي البطاقات التموينية يتم طرحه بسعر ٣٥ جنيها، موضحا أن صرف السلع التموينية مستمر بالمنفذ بشكل طبيعى حيث أن هناك قسم للسلع الغذائية واخر للسلع التموينية وثالث للحوم والدواجن.