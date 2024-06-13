بنك مصر يفتتح أول فرع متميز لخدمة عملاء الشركات "BM Premium"

افتتح محمد الإتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر يوم الأحد 9 يونيو 2024، أول فرع متخصص لخدمة عملاء الشركات بداخل فرع المعاملات الدولية بشارع محمد فريد بالقاهرة، وذلك في إطار سعى البنك الدائم إلى تلبية كافة احتياجات العملاء من كافة الشرائح من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية.

جاء ذلك بحضور حسام عبد الوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر ولفيف متميز من قيادات البنك.

وزود بنك مصر الفرع الجديد بكافة التجهيزات اللازمة لمواكبة كل ما هو حديث في مجال الخدمات المصرفية، لضمان مستوى متميز من جودة وسرعة أداء الخدمات وإتاحة كافة المنتجات والخدمات البنكية.

الجدير بالذكر ان الفرع الجديد هو أول فرع لبنك في مصر متخصص لخدمة عملاء الشركات سيعقبه افتتاح عدة فروع أخري في القاهرة وبقية المحافظات ، وهو وحدة مصرفية مخصصة تهدف الى تقديم خدمات مصرفية مميزة لعملاء البنك من الشركات الكبيرة والمتوسطة ، بما في ذلك الخدمات الاستشارية الشاملة ،حيث يقدم الفرع استشارات مالية ومصرفية متخصصة للشركات ، ودعم الأعمال الدولية بما في ذلك الاستيراد والتصدير ، بالإضافة إلى برامج تعريفية عن منتجاتنا الرقمية للشركات، حيث يقدم الفرع ارشادات حول استخدام منصات الخدمات المصرفية الرقمية، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات المصرفية ، كما يمكن للشركات الاستفادة من هذه المنصات لإدارة حساباتها وإجراء المعاملات.

وينفرد بنك مصر بكونه صاحب أكبر شبكة فروع منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، لتلبية احتياجات عملائه البنكية المختلفة والمتميزة من خلال فروعة المنتشرة حيث يسعى بنك مصر دائما إلى تلبية كافة احتياجات العملاء من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية

ويسعى بنك مصر دائماً لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.