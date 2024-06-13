عيسى إسكندر يهنئ عمال مصر والرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

وجه الدكتور عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، تهنئة خاصة للشعب المصري وقيادته الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن تعود هذه الأيام المباركة على مصر والعالم بالخير والسلام.

وفي هذه المناسبة، أعرب عيسى إسكندر بإسم اتحاد العمال المصريين في إيطاليا عن خالص التهاني للشعب المصري تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف إسكندر، قائلاً: "في هذه الأيام المباركة، نهنئ جميع كوادر وقيادات وأعضاء النقابات العمالية في مصر وإيطاليا، وجميع العمال في مختلف أنحاء مصر. نتمنى أن تكون هذه المناسبة ملهمة ومحفزة على المزيد من العمل والعطاء والجهد للارتقاء بالكيانات العمالية."

واختتم رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، داعيًا الله أن تحمل هذه الأيام المباركة الخير والبركة لجميع العمال الأوفياء، وأن تنعم مصر بالمزيد من الاستقرار والتنمية والتقدم في ظل التحديات الصعبة، مؤكدًا أن العمال هم الجنود الإنتاجيون للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.